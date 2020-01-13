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أخبار العالم

حمد بن جاسم يكشف سر زيارة تميم لـ إيران

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:52 ص
سر زيارة تميم لـ
سر زيارة تميم لـ إيران
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دعاء أبوهشيمة
كشف وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم سبب زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ، الى إيران أمس الأحد، والتي كانت الاولى له منذ تولي الإمارة في 2013.

وفي تغريدة عبر صفحته على "تويتر"، زعم بن جاسم أن "الزيارة تهدف إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة، وتؤكد ثوابت السياسة القطرية المبنية على حسن الجوار والحوار البناء".

وأضاف أن "الظروف الحالية تتطلب بناء الجسور للتوصل لحوار سياسي يهدف إلى تهدئة الأوضاع"، معتبرا هذه الزيارة مهمة من حيث التوقيت والدلالة.

ونشرت وكالة "فارس" الإيرانية تصريحات من المقابلة، والتي بدا فيها أن المرشد الإيراني يقوم بتوبيخ أمير قطر بعد التوترات الخفية التي شهدتها العلاقات بين طهران والدوحة.

وكانت التوترات بسبب شكوك إيرانية بتواطؤ قطر في عملية اغتيال اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

كما رفضت إيران عرضا قطريا بالوساطة بين طهران وواشنطن لتهدئة التصعيد بعد مقتل سليماني مباشرة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المرشد علي خامنئي قوله لتميم بن حمد إن الظروف الحالية في المنطقة تحتاج إلى تعزيز العلاقات بين دول المنطقة، وعدم التأثر بالإملاءات الغربية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أشار خلال مؤتمر صحفي مشترك، إلى وقوف إيران إلى جانب قطر في أزمة مقاطعة الرباعي العربي للدوحة التي تدعم الإرهاب.

وبدوره، أعلن تميم عن أنه من المقرر أن تشكل اللجنة المشتركة للبلدين في إيران في غضون ثلاثة أشهر "ونأمل أن تصل العلاقات الاقتصادية بين إيران وقطر إلى مستوى العلاقات السياسية".

واستقبل خامنئي ، تميم والوفد المرافق له بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وخلال اللقاء، جلس خامنئي على كرسي منفرد فيما جلس تميم على أريكة بجوار روحاني، ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه يعني أن تميم ليس مناظرا للمرشد الإيراني.

كما أظهرت الصور المنشورة غياب العلم القطري عن المشهد، رغم كون الزيارة رسمية، ما أعدوه إهانة لدولة قطر في حضور أميرها.

وتجدر الإشارة إلى أن مندوبا من مكتب المرشد علي خامنئي كان قد استقبل تميم في مطار الخميني في طهران، قبل أن يستقبله روحاني في قصر "سعد آباد".
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