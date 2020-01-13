اعتراف خطير من مسئول إسرائيلي عن المواجهة مع إيران

كشف لواء إسرائيلي، أن كيان الاحتلال في أضعف حالاته على غير ما يظهر وإنه ليس جاهزا لمواجهة كوارث طبيعية مثل الفيضانات والهزات الأرضية، أو الحروب والدخول في مواجهة عسكرية كبيرة مع إيران مثلا، وفق ما ذكرت صحف عبرية.



قال الجنرال مائير ألران رئيس مشروع حماية الجبهة الداخلية بمعهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، ومساعد رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية عبر صحيفة يديعوت أحرونوت، أن "أحوال الإسرائيليين الذين تضرروا من العاصفة الأخيرة محزن جدا، ومع ذلك، فإنه يمكن استيعاب هذه الآثار الخطيرة إن استفادت الدولة من هذه الأخطاء التي رافقت أداءها".



وأوضح أن "المطلوب ليس استخلاص دروس موضعية عملياتية محددة، وإنما العمل على إحداث تغيير جوهري في التفكير الاستراتيجي لصناع القرار في إسرائيل.





وأكد ألران أنه "بين أيدي مؤسسات تقدير الموقف الإسرائيلية تقديرات تستبعد وقوع كارثة أو حرب، بدليل أن العاصفة حصلت دون توقعها، وهنا عنصر المفاجأة التي لم تكن مرافق البنى التحتية الإسرائيلية مستعدة لها"، وهو الأمر الذي يقول بوضوح بانكشاف أمر البنية التحتية القوية في إسرائيل أو قوتها وإن ما يتم الترويج له ليس إلا زيفًا.



وأضاف ألران إن الحروب والمواجهات العسكرية الواسعة، "لسنا مستعدين لها".



