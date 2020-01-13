محافظ المنيا يشدد على الإسراع في إنجاز مشروعات البنية التحتية

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على أهمية تذليل جميع المعوقات والمشكلات الخاصة ببعض المشاريع المتعثرة، والتي من شأنها تحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع حلول جذرية لها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، بخاصة في مجالات الصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والشباب والرياضة، والطرق، والرصف، والزراعة، والري.



جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ لمناقشة ومتابعة موقف المشروعات المتعثرة ودفع عجلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بحضور محمد عبدالفتاح، السكرتير العام للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية، ومسئولي الجهات المعنية، حيث تم مراجعة نسب التنفيذ وأسباب التعثر وآليات ومقترحات تذليلها والإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها حيال تلك المشروعات.



وشدد المحافظ علي سرعة استكمال المشروعات الجارية وفق جداولها الزمنية، مؤكدًا متابعته الدقيقة لنسب تنفيذ جميع الأعمال، ووجه المسئولين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة وتوضيح معدل التنفيذ وأسباب التوقف إن وجدت لوضع الحلول الفورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددًا أنه لا تسامح في تخاذل أي مسئول عن القيام بعمله، وطالب ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.



كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع الغابات الشجرية بمشروع صرف صحى المنيا، وكذلك عدد من مشروعات الصرف الصحي المتوقفة بمركز ومدينة سمالوط والمعوقات التي تقف حائلًا أمام إنجاز تلك المشروعات، للعمل على حلها في أقرب وقت ممكن مع وضع جدول زمني للانتهاء منها وتسليمها للبدء في التشغيل وخدمة أهالي المركز.



وأكد المحافظ أن الاهتمام بتوصيل البنية الأساسية والمرافق العامة للمواطنين بكافة المدن والقرى هي أولى اهتمامات الدولة خلال الفترة الحالية، ويتحقق ذلك من خلال خطط عاجلة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.