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محافظات

لكل اسم حكاية.. تعرف على مقبرة «إيزادورا» شهيدة الحب بالمنيا

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:50 م
صدى البلد
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ايمن رياض
تعد مقبرة "ايزادورا" المعروفة بـ "شهيدة الحب" الكائنة بمنطقة آثار تونا الجبل بملوي جنوب المنيا الفتاة اليونانية التى كانت تعيش على ضفاف النيل الذى شهد على قصة حبها، وبينما كانت تعبر النيل لملاقاة حبيبها على الشط الغربي أنقلب بها القارب وغرقت لتكون أقدم شهيدة للحب في التاريخ.

أقام والدها بيت جنائزى وبه كتابات يونانية فيها رثاء لوفاتها صغيرة السن.

ومومياء شهيدة الحب "الأيزدورا" المحنطة، هى أيقونة الآثار بتونا الجبل بملوي فجميع من يزور المنطقة يلفت نظره وإعجابه بهذه المومياء التي مازالت موجودة داخل المقبرة المكونة من حجرتين مرتفعتين عن مستوى الأرض .

ويصعد إليها الزائر بسلم بسيط يوصل إلى شرفة أقيم عليها مذبح، والحجرات خاليتين من النقوش إلا من القصيدة الشعرية اليونانية، وبالحجرة الداخلية يوجد سرير جنائزي مبني بالطوب اللبن يعلوه نموذج على شكل قوقعة محمول على عمودين مطليين بطلاء ليشبه الرخام.

وهذا السرير هو موضع المومياء قديما قبل وضعها في صندوق زجاجي للحفاظ عليها وليتمكن الزوار من رؤيتها.
لكل اسم حكاية.. تعرف على مقبرة «إيزادورا» شهيدة الحب بالمنيا
لكل اسم حكاية.. تعرف على مقبرة «إيزادورا» شهيدة الحب بالمنيا
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