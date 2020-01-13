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حوادث

الأمن يضبط مزارع بحوزته 39 قطعة أثرية بأسيوط

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:41 م
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط بحوزته 39 قطعة أثرية بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات قسم سياحة وآثار أسيوط بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام (مزارع- مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية)، بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم إستهداف مسكنه وبالتفتيش تم ضبط 39 قطعة يشتبه فى أثريتها عبارة عن "25 قطعة عملة معدنية، وأنفورة كاملة من الفخار بطول 40سم، و8 تماثيل أوشابتى من الحجر الجيرى والفخار تتراوح أطوالها من 8 سم إلى 18 سم، وتمثال على شكل أحد الأشخاص جالسًا على قاعدة بإرتفاع 6 سم، و4 مسرجة من الفخار مختلفة الأشكال والأحجام والأطوال، كما تم العثور على حفرة مربعة الشكل"، كما تم ضبط العدد والأدوات التى تم إستخدامها فى عملية الحفر.

بمواجهته إعترف بحيازته للقطع المضبوطه بقصد الإتجار، وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأثريتها وأن جميعها ترجع للعصر الفرعونى واليونانى الرومانى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم متاجرى وحائزى القطع الأثريه للحفاظ على ثروة البلاد وتراثها القومى.
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