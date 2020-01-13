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اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:44 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بمبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 13714 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1915 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 15944 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 5112 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1368 نقطة.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة 10دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

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