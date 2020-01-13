تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بمبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 13714 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1915 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 15944 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 5112 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1368 نقطة.



وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة 10دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.



