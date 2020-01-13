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أخبار العالم

الأردن: المنطقة لا تتحمل الحرب والتسوية السياسية هى الحل للأزمة الليبية

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:50 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إن الأزمة في ليبيا جعلتها على حافة الانهيار، مؤكدًا أن الأردن يعمل مع شركائه الإقليميين والدوليين للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة هناك.

وأوضح الصفدي خلال مؤتمر مع نظيره الألماني، هايكو ماس، بثه التلفزيون الرسمي الأردني: "ملتزمون بالعمل مع شركائنا من أجل إحلال السلام الدائم في المنطقة، كما أن الأزمة في ليبيا تقف على حافة الانهيار ونعمل مع شركائنا للتوصل للحل الأمثل".

وأضاف: "ندعو لخفض التصعيد وحل الأزمات بالحوار لأن المنطقة لا تتحمل الحرب".
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