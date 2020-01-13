كارتيرون يطمئن على آخر تطورات إصابة محمود عبدالعزيز

تواجد محمود عبدالعزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتدريبات الفريق المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة وذلك من أجل مؤازرة زملائه بالفريق.



وحرص الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الاطمئنان على آخر التطورات الخاصة بحالته بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها خلال الفترة السابقة.



ويخضع اللاعب حاليا لتدريبات تأهيلية وضعها له الجهاز الطبي وذلك ضمن البرنامج العلاجي الذي يؤديه تمهيدا للعودة للمشاركة من جديد في التدريبات.



ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة والمقرر لها الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري الممتاز.