20 صورة توضح مراحل تطوير شارع عاطف السادات ببورسعيد

دخل شارع عاطف السادات بمحافظة بورسعيد مراحله الأخيرة فى التطوير بقطاعه الأول عقب البدء فى وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بالمنطقة المحصورة بين قرية الكنارى خلف استاد بورسعيد و تقاطعه مع مبنى ديوان عام المحافظة.



وأكد الدكتور منصور بكرى رئيس "حى المناخ" أن الأعمال تقوم على قدم وساق فى شكل منظومة متكاملة لربط الشارع بحديقة المنتزه وشارع 3/7 بطول كيلو متر،حيث أنه تم تطوير المرحلة الاولى من خلال إحلال وتجديد البنية التحتية و الصرف و الكهرباء و المياه وغرف الأمطار والرصف والتجميل وزراعة مسطحات خضراء.



وقال المهندس طارق نوفل رئيس الشركة المنفذة للمشروع إن العمل يتم بالتوازي من خلال مرحلتين بحوالى طول 3 كيلو متر سيتم الانتهاء من الاولى خلال أيام وبدأ العمل فى الثانية،لافتا إلى أن أعمال التطوير تشمل اعمال لاند سكيب واضاءة عامة و إضاءة ديكورية وإحلال وتجديد طبقات الاسفلت واجهات العمارات و اجراء توسعات وأماكن انتظار السيارات وبالوعات المطر.



ولفت نوفل إلى ان أعمال تطوير شارع عاطف السادات كـ شارع طولى مرتبطة بكل الشوارع العمودية المؤدية الى شارع 23 يوليو بالإضافة الى شارع 3/7 و الذى يمثل نقلة حضارية سياحية لـ بورسعيد، مشيرا إلى أن اعمال التطوير تشمل الشوارع العمودية الرابطة بين عاطف السادات بنفس الكفاءة من خلال بنية تحتية وكذا أعمال توسعة بما يتلائم مع حجم التطوير والتى من بينها فتح شوارع عمودية جديدة لتأكيد السيولة المرورية من والى الشارع .



وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أمر بإعادة تجميل ورفع كفاءة شارع عاطف السادات الظهير السياحى الاول لبورسعيد ليتناسب مع حجم الفنادق والمشروعات السياحية والمولات التجارية الواقعة فى نطاقه والتى دخلت أعمال رفع كفاءة وتطوير من خلال شركات الإدارة المسند لها الأعمال .



