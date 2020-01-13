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فيديو جراف

فيديوجراف.. مواصفات مسدس زوج نانسي عجرم

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:42 م
منار شعبان
مازالت واقعة اقتحام منزل نانسي عجرم ومقتل اللص على يد زوجها قيد التحقيقات والتي لم يحسم امرها بعض بسبب الكشف عن العديد من الاحداث والمفاجآت .


كشفت التحقيقات الأولية أن القتيل اللص تم ضربه بـ17 طلقة نارية، وهو ما اكده محامي فادي الهاشم، ، أن زوج نانسي عجرم استخدم مسدس "جلوك" الألماني، في الحادث وهو ذو مواصفات عالمية ومن أشهر المسدسات صاحبة السمعة جيدة لدى قوات تطبيق القانون، وحائزي الأسلحة النارية، لخفة وزنها، وسهولة استخدامها.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن موصفات مسدس جلوك الالماني من خلال الفيديوجراف التالي.
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