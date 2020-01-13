فيديوجراف.. مظاهرات في إيران وهتافات لإقالة خامنئي

انطلقت في العاصمة طهران مظاهرات للطلاب وامتدت إلى مدينتي أصفهان وشيراز وكان ذلك عقب اعتراف الحرس الثوري الإيراني بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ عن طريق الخطأ.



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أعلن قائد قوات الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن جنديا أطلق الصاروخ الذي أسقط الطائرة الأوكرانية، في طهران دون حصوله على تأكيد لأمر الإطلاق بسبب "تشويش" في الاتصالات.





ونستعرض المزيد من التفاصيل عن مظاهرات الطلاب بإيران وأبرز مطالبهم وهتافات من خلال الفيديوجراف التالي.