أيمن حفني خارج حسابات المقاصة حتى نهاية الموسم

أصبح رحيل أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة عن فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة مؤكدا بعد فشل قيده فى قائمة الفريق بسبب تمسك اتحاد الكرة بعدم فتح نظام الاستبدال من جديد .



وتمسك اتحاد الكرة برفض كل محاولات فتح باب الاستبدال مرة أخري والتغيير فى اللوائح الخاصة بالموسم الجارى والتى كانت تنص أنه يحق لكل ناد استبدال 5 لاعبين فقط فى قائمته على مدار الموسم، وتحديدا فى فترتى القيد الصيفية والشتوية.



وأنهى المقاصة كافة المقاعد الخاصة به فى القيد الصيفي والشتوى الجارى وفشل قيد حفنى رغم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الزمالك لمدة 3 سنوات بسبب عدم وجود مكان فى الاستبدال بعد أن قام المسئولون باستبدال 5 لاعبين.



وتلقى حفنى عددا من العروض القوية للرحيل عن المقاصة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر وعلى رأسها نادى طلائع الجيش الذى أبدى رغبته القوية فى ضم اللاعب وكذلك الحال بالنسبة لـ إنبي وسموحة .

