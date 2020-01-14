أسواق السويس قديما..أسماء أشهر تجار المدينة في الثلاثينيات

تمتعت مدينة السويس قديما بحركة تجارية منظمة غير عشوائية حيث كانت البضائع التي تعرض في الأسواق والدكاكين تتدفق على المدينة من كافة بلدان الدنيا ويحكي أن البضائع والمنتجات التي تصل إلى المستهلك في السويس كانت تأتي من الهند في آسيا ومن الحبشة في أفريقيا ومن روما وباريس ولندن في أوروبا ويروى الرحالة الذين زاروا المدينة قديما إن جزءا كبيرا من تجارة الهند وبلاد العرب مع أوروبا كانت تمر عبر طريق السويس البري القديم .



ويقول محمد حمدان المؤرخ السويسى أن أسواق السويس قديما كانت تحوى عشرات الوكالات والدكاكين العامرة بكافة أنواع البضائع المحلية والمستوردة والتي تتسم بالتنوع والتي كان يملكها تجار مصريين وأجانب .



والدليل الاقتصادي المصري الذي صدر عام 1935 والذي حصر أسماء أشهر تجار المدينة وأنشطتهم ذكر في مجال تجارة الخضراوات والفاكهة كلا من إبراهيم محمد الشنيكي بميدان الشونة وعشري يوسف وعبد العزيز شلبي وعلي حسن زعرب بشارع عباس وفي مجال تجار الغلال والحبوب ذكر حسين علي شحاتة بشارع الجمرك ورزق دميان شاروبيم شارع حليم وخليل إبراهيم حمزة وولده علي بشارع إسماعيل باشا وسليم عوض ( الحاج ) شارع السوق العمومي ومحمد محمود بديوى شحاتة ميدان الشونة ومحمود علي شحاتة شارع المحكمة الأهلية .



كما نوه إلي الخواجة فانيس ستيفان ديس صاحب مستودع بيع السجائر والدخان وأدوات الصيد بشارع الشيخ فرج والي توفيق حنا صاحب وكالة بيع الدراجات والي استا مينوس نيقولا وكيل شركة سنجر لماكينات الخياطة بشارع النمسا وذكر ستيفانو نيقولا صاحب متجر بيع الفوتوغرافيات وكاميرات التصوير ولوازمها بشارع النمسا وذكر من بين تجار الملابس والخردوات إبراهيم بشير بشارع قرة قول السوارى والخواجة كانفيليدس ب. د وشركاه بشارع حليم والخواجة موسى منشة بشارع كولمار ومن بين متعهدي توريد مستلزمات المقاولين ذكر أسماء كل من إبراهيم محمد شلاضم بشارع السليمانية بجوار السواحل وأحمد افتدى أبو غطاس وأحمد كمال بشارع شيمي وإسماعيل ريحان وحسين أحمد البلخي بشارع أيواز بك ومحمد يونس الشيخ شارع عباس ومحمد عبد السلام وعلي فهمي وأخيه مصطفي بشارع إسماعيل باشا.



كما نوه إلى أصحاب تصنيع النحاس المشغول وأشهرهم أحمد حسين أبو العينين بشارع ايواز بك وعبد الرحمن احمد الهلال شارع البوستة الخديوية ومحمد عبد الجواد أبو العينين وابن عمة محمد حسين بشارع النمسا.