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أخبار العالم

هجوم على مبنى المخابرات السورية في درعا

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:24 م
عناصر بالجيش السوري
عناصر بالجيش السوري
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محمد علي
قال مصدر عسكري سوري، إن تفجيرا ضرب مبنى تابعا للمخابرات الجوية السورية في ريف مدينة درعا جنوب البلاد، حيث شهدت مدن وبلدات درعا بعد سيطرة قوات بشار الأسد عليها عشرات الهجمات التي استهدفت مواقعها، وفق ما ذكرت صحف سورية.

أوضح المصدر أن التفجير نفذ تزامنا مع تصدي الجيش السوري لهجوم مجموعات مسلحة مجهولة على حاجز بين الحراك والصورة شرق درعا.

وأضاف أن مجموعات مجهولة مسلحة فجرت سوق الهال في مدينة طفس بريف درعا.

ويأتي هذا بعد أن قتل 3 عناصر من الجيش السوري وأصيب آخر، إضافة إلى اختطاف 6 آخرين تمت لاحقا استعادة 3 منهم، نتيجة تعرض حواجز قوات الجيش السوري في بلدات عدة لهجوم من قبل مسلحين مجهولين.
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