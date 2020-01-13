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برلمان

برلماني: جلسة النواب بشأن ليبيا تاريخية وبعثت برسائل للعالم برفض إرهاب أردوغان

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:37 م
على عبد العال ورئيس
على عبد العال ورئيس النواب الليبى
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فريدة محمد
وصف النائب احمد مصطفى الفرجانى، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، الجلسة شهدها التى مجلس النواب المصرى برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى بالتاريخية مشيدا بالكلمة المهمة والحاسمة للدكتور على عبد العال خلال هذه الجلسة بعد تأكيد اللجنة العامة بالبرلمان خلال اجتماعها رفضها التام للتدخل العسكرى التركي في الأراضي الليبية، مع دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ أي إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.

وقال "عبد الواحد" في بيان الاثنين، إن هذه الجلسة بعثت بمجموعة من الرسائل المهمة للعالم كله فى ضوء كلمة المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى أمام مجلس النواب المصرى ان ليبيا لا تستجدى أحدًا لكنها تنبه للخطر الداهم للجنون العثمانى التركى الجديد وان النظام التركى أطلق فى السنوات الأخيرة حربًا بالوكالة سخّر فيها الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة والقتلة والمجرمين لهدم الدول الوطنية.

وقال " الفرجاني" إن رئيس مجلس النواب الليبى كان واضحا فى رسالته التى اكد فيها ان " أردوغان" جرّ فايز السراج من أنفه إلى أنقرة وسط تكبيرات الإخوان المسلمين بتوقيع مذكرتى تفاهم ونحن أمام مؤامرة بشعة حيكت خيوطها فى أنقرة مستغلة الظروف التى تمر بها بلادنا وانشغالنا بالحرب على الإرهاب.

وتابع :أردوغان رفع شعارًا جديدًا (إن ليبيا ولاية عثمانية ومن حقه العودة إليها) حاكما ومستعمرًا فى زمن اعتقد فيه سكان الأرض قاطبة نهاية أحلام الطغاة باستعمار الآخرين وان الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات، لم يعد له أى وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض فى ليبيا وان مدة ولاية حكومة الوفاق الوطنى عامًا واحدًا انتهت منذ فترة طويلة وان حكومة السراج لم تؤد اليمين الدستورية بالمخالفة للاتفاق السياسى ، بالإضافة إلى تأكيده ان الميلشيات الارهابية أحكمت القبضة على المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، وسيطرت على صناعة القرار، وتمكنت من العبث بحياة الليبيين.

وقال النائب أحمد مصطفى الفرجانى ان هذه الجلسة اكدت للعالم كله وقوف جميع اعضاء مجلس النواب من الأغلبية والمعارضة والمستقلين صفا واحدا خلف القائد الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى وقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة.

وكان مجلس النواب المصرى جلسة تاريخية حيث عُقدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى.

حيث قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى مستهل الجلسة العامة: "يسعدنى ويشرفنى حضور رئيس مجلس النواب الليبى الشقيق"، ويأتى ذلك بعد تأكيد اللجنة العامة بالبرلمان خلال اجتماعها رفضها التام للتدخل العسكرى التركى فى الأراضى الليبية، مع دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ أى إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.
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