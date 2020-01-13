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امتحانات 2 ثانوي تمر بنجاح لليوم الثاني على التوالي.. أكثر من نصف مليون طالب يمتحنون على التابلت بلا أعطال.. التعليم: لم نتلق أي شكاوى وحققنا نجاحا باهرا

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:00 م
الامتحانات الالكترونية
الامتحانات الالكترونية
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ياســـمين بدوي
* التعليم : امتحانات 2 ثانوي تم وضعها وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي
* طلاب 2 ثانوي امتحنوا إلكترونيا اليوم 3252 مدرسة مجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة


أدى صباح اليوم، الاثنين، طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة الأجنبية الأولي في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019 /2020، بإجمالي عدد 587 ألفا و108 طلاب بالصف الثاني الثانوي.

وجاء امتحان اللغة الأجنبية الأولي لـ الصف الثاني الثانوي في 27 سؤالًا مقسمة إلى (20) سؤالًا من نوعية "اختيار من متعدد"، و(7) أسئلة مقالية، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/2020، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا؛ حيث استقبلت 505 آلاف و476 طالبا من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي في الفترة الأولى داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).

وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، عدا بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر علي الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز علي الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلي الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2020 في الفترة الصباحية.

وكان قد نشر الطالب صور الامتحان و قال (عايز الحل يا جماعة) ، وذلك بعد مرور أقل من نصف ساعة على بدء زمن الامتحان الذي بدأ رسميا على منصة الامتحان الالكترونية من التاسعة صباحا ومن المقرر ان ينتهي في تمام الثانية عشرة ظهرا.

وفي التعليقات سألت احدى الطالبات(هي زلزال ترجمتها ايه ؟!).
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