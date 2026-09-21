الباص وداهم بدري وسابهم قدام الباب .. صور لصغار أمام المدرسة بالمعادي قبل فتحها تثير الجدل

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورا لـ 3 أطفال صغار تُركوا بمفردهم أمام بوابة مدرستهم في منطقة زهراء المعادي.

وأظهرت الصور المتداولة الأطفال وهم يجلسون على الرصيف في الصباح الباكر قبل فتح أبواب المدرسة بفترة طويلة ، وذلك بعد أن قام باص المدرسة بتوصيلهم مبكراً عن الموعد المحدد وتركهم دون أي إشراف أو رعاية من المشرفين أو أمن المدرسة.

أثارت الصور المتداولة موجة عارمة من الاستياء والغضب بين أولياء الأمور.



وعبّر الكثيرون عن قلقهم الشديد من إهمال بعض شركات النقل المدرسي وتعريض حياة الأطفال للخطر في الشارع.

طالب رواد مواقع التواصل بضرورة فتح تحقيق عاجل من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإدارة المدرسة لمحاسبة المسؤولين عن هذا التصرف غير المسؤول وضمان سلامة الطلاب في المستقبل.