مصر تشارك في اجتماعات لجان المجلس الدولي للمطارات

تشارك الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين للجمعية العامة والمؤتمر والمعرض الإقليمي للمجلس الدولي للمطارات – إقليم أفريقيا (ACI Africa)، بالعاصمة النيجيرية أبوجا خلال الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر 2026، تحت شعار "مطارات الجيل القادم: قيادة المطارات الافريقية بين الفرص والتحديات " (Next-Gen Airports: Driving Performance and Resilience)، بمشاركة قيادات وخبراء صناعة المطارات والطيران من مختلف دول القارة والعالم.

وتأتي المشاركة المصرية في إطار حرص وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية على دعم الحضور الفاعل للمطارات المصرية في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز مشاركتها في منظومة العمل الفني والمهني للمجلس الدولي للمطارات – إقليم أفريقيا، بما يتيح تبادل الخبرات والممارسات والمساهمة في مناقشة وصياغة التوصيات المرتبطة بمستقبل صناعة المطارات في القارة.



ويشارك ممثلو الشركة القابضة بفاعلية في عدد من اللجان الإقليمية التابعة لـ ACI Africa، من بينها لجنة الاقتصاد، ولجنة السلامة والتقنية، ولجنة البيئة والتنمية المستدامة، ولجنة التكنولوجيا والابتكار، ولجنة الموارد البشرية، إلى جانب اللجنة الأمنية، فضلًا عن تقديم أوراق عمل متخصصة تتناول عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير أداء المطارات ومستقبل صناعة النقل الجوي في أفريقيا.

وتأتي هذه المشاركة امتداداً لحضور الكفاءات المصرية داخل اللجان الفنية للمجلس خلال العامين الماضيين، وحرص الشركة القابضة على الحفاظ على المكتسبات التي حققها ممثلو المطارات المصرية كممثلين دائمين عن منطقة شمال افريقيا في اللجان ومستشارين فنيين في اللجان الدولية، وتعزيز مواقعهم داخل اللجان المتخصصة، بما يدعم استمرار المشاركة المصرية في مناقشة القضايا الفنية والمهنية وصياغة التوصيات والمخرجات ذات الصلة بصناعة المطارات الأفريقية.

وفي إطار الاستعداد للمشاركة في اجتماعات أبوجا كانت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية قد عقدت اجتماعًا تحضيريًا موسعًا برئاسة المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس الإدارة، جرى خلاله استعراض أوراق العمل المقرر تقديمها، ومراجعتها من الجوانب الفنية والتقنية، إلى جانب توزيع مهام أعضاء الوفد ومراجعة اللجان والاجتماعات وورش العمل التي سيشاركون فيها، بما يضمن مشاركة مصرية فاعلة تتجاوز الحضور إلى الإسهام في مناقشات اللجان ومخرجاتها ومناقشة الرؤية المستقبلية لمستوى التمثيل داخل اللجان.

وفي إطار فعاليات المؤتمر يشارك المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في الاجتماع السادس والسبعين لمجلس إدارة ACI Africa، ومنتدى الرؤساء التنفيذيين للمطارات الإفريقية، إلى جانب كونه متحدثاً رئيسياً في جلسة رؤساء مجالس إدارات المطارات الإفريقية “African Airport CEO Panel مع قيادات الطيران في افريقيا والعالم في جلسة بعنوان قيادات الطيران الافريقي: قيادة المطارات الافريقية بين الفرص والتحديات، حيث يتناول في كلمته عددًا من الرؤى المتعلقة بمستقبل صناعة المطارات، في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعة عالميًا، وأهمية تعزيز الكفاءة التشغيلية والمرونة والاستدامة والابتكار.

وأكد المهندس أيمن فوزي عرب أن المشاركة المصرية في اجتماعات ACI Africa تأتي امتدادًا لحضور فاعل للمطارات المصرية داخل منظومة المجلس، وحرصًا على تعزيز الاستفادة من الخبرات المتبادلة والمساهمة في صياغة الرؤى والتوصيات المتعلقة بمستقبل صناعة المطارات في القارة وتعزيز أواصر التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية في مجالات إدارة وتشغيل المطارات و أضاف انه علي هامش المؤتمر تم الاجتماع مع السيد علي التونسي السكرتير العام للمجلس الدولي للمطارات إقليم افريقيا حيث تم متابعة التجهيزات النهائية الخاصة بإنشاء المكتب الفرعي الإقليمي للمجلس الدولي للمطارات (إقليم إفريقيا)، والمقرر افتتاحه خلال العام الجاري ليكون المقر الإقليمي الفرعي الأول للمجلس الدولي للمطارات بالقارة السمراء.

وأكد عرب، أن تعزيز الحضور المصري داخل اللجان لا يقتصر على التمثيل، وإنما يستهدف الاستفادة من الخبرات الدولية والإقليمية، ونقل الممارسات والمعارف إلى منظومة المطارات المصرية، إلى جانب الإسهام في طرح الرؤى والخبرات المصرية ضمن النقاشات المتعلقة بمستقبل صناعة المطارات في القارة.