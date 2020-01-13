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فن

تعرف على الأفلام المرشحة لجائزة أفضل رسوم متحركة بالأوسكار

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:53 م
الأوسكار
الأوسكار
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شروق ابراهيم
كشفت أكاديمية علوم وفنون الصور عن جائزة افضل فيلم رسوم متحركة لحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 92 وشملت :
How to Train your Dragon: The hidden world
I lost my body
Klaus
Missing link
Toy story 4

وكانت قناة Abc الأمريكية كشفت عن عدم وجود مقدم لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ٩٢ للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد نجاح تلك التجربة العام الماضي.

واشارت الاحصائيات إلى أن عدم وجود مقدم لحفل الأوسكار ساهم في زيادة عدد المشاهدين حول العالم بنسبة ١٢٪؜ بما يعادل ٣٠ مليون متفرج.
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