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أخبار البلد

مصر تشارك في القمة العالمية لطاقة المستقبل WFES بأبوظبي

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:28 م
مصر تشارك في القمة
مصر تشارك في القمة العالمية لطاقة المستقبل
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رامي المهدي
تشارك مصر، متمثلة في شركة سولار، بجناح في القمة العالمية لطاقة المستقبل WFES والذي افتتحت فعالياته، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسط مشاركة لأكثر من 800 جهة عارضة، وبحضور الآلاف من أنحاء دول العالم من قادة الأعمال والخبراء والموردين والمشترين الساعين إلى إبرام صفقات تجارية وتبادل المعرفة والتجارب والاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات، في أكبر حدث بمجال الاستدامة وطاقة المستقبل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويتوقع منظمو القمة حضور 33,500 مشارك من 170 دولة، بجانب 800 جهة عارضة متخصصة في مجالات الطاقة والطاقة الشمسية والمياه وإدارة النفايات والمدن الذكية.

وتُعقد دورة 2020 من القمة، تحت شعار «إعادة التفكير عالميًا في الاستهلاك والإنتاج والاستثمار»، وتضم أكثر من 1000 موفد، و90 متحدثًا.

وتوفر «القمة العالمية لطاقة المستقبل» منصة تجمع بين مفاهيم الطاقة المستقبلية العالمية، والتكنولوجيا النظيفة، والمجتمعات السكنية المستدامة.

وتستضيف هذه الفعالية السنوية أبرز الروّاد والأكاديميين، إلى جانب قادة السياسة والصناعة، لاستعراض أحدث الابتكارات في مختلف المجالات، ما يتيح الفرصة لتعزيز الأعمال والاستثمارات الجديدة، فضلًا عن وضع جدول أعمال مناسب لكل مرحلة.

وستشهد القمة مشاركة قادة حكومات ورجال أعمال وعارضين متخصصين من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على أبرز التقنيات الرائدة والأفكار المبتكرة في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة والمياه والطاقة الشمسية والنفايات، بالإضافة إلى المدن الذكية.

وتشارك شركة سولار العاملة في مجال الطاقة الشمسية، في القمة وعنها: المهندس عبدالله محجوب العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، وإيمان أمين المدير التجاري، وفادي السيد نائب المدير التنفيذي، وعالية البسيوني مدير تطوير الأعمال، وزينة متولي أخصائية تسويق بالشركة.
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