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رياضة

نوران جوهر تتأهل لدور الـ 8 من بطولة جي بي مورجان المفتوحة للإسكواش

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:22 ص
نوران جوهر
نوران جوهر
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نور عادل
فازت نوران جوهر لاعبة أندية وادى دجلة المصنفة الثالثة عالميًا حسب تصنيف الإتحاد الدولي للإسكواش على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة العاشرة علي العالم.

وفي مباراة استمرت 38 دقيقة فازت نوران جوهر بنتيجة أشواط (3/0) بواقع نقاط (11/6)(11/9)(11/7) وذلك في منافسات الدور ال16 من بطولة جي بي مورجان المفتوحة للإسكواش المقامة في الولايات المتحدة الامريكية بولاية نيويورك من 9 يناير 2020 إلى 17 يناير 2020.

وتصل مجموع الجوائز المادية الخاصة ببطولة جي بي مورجان المفتوحة للإسكواش المقامة في الولايات المتحدة الامريكية بولاية نيويورك إلى 390 ألف دولار.
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