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رياضة

وائل جمعة السبب .. السيد حمدي يكشف سر توصيفه بالعشوائي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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ريهام بكير

أكد السيد حمدي، لاعب الأهلي السابق، أن وائل جمعة زميله في الأحمر هو من أطلق عليه لقب العشوائي.

وقال السيد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "وائل جمعة هو من لقبني بالعشوائي، لم أغضب مطلقا من هذا اللقب".

وأكمل : "وائل جمعة تحدث بأني أكثر مهاجم لا يرغب في رقابته لأنني عشوائي لا يمكن معرفة ما سأفعله بالكرة، وهذا الأمر إيجابي لأنه يكون غير متوقع للمدافعين".

وأتم : "رحيل حسام البدري كان فارقا في إنهاء مسيرتي مع الأهلي، ولا يوجد تواصل بشكل دائم مع لاعبي الأهلي في الوقت الحالي ".
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