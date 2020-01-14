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فن

سيلينا جوميز تواصل تحقيق الأرقام القياسية بكليب Rare

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
ما زالت النجمة العالمية سيلينا جوميز تحصد ملايين المشاهدات لكليب أغنيتها الجديدة Rare التي وصلت لـ 18 مليونا، بعد طرحها من 5 ايام، في ١٠ من يناير، بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وطرحت سلينا جوميز ألبومها الجديد بالتزامن مع الكليب الذي ظهرت فيه داخل غابة.

ويعد ذلك الألبوم السادس في مشوار سيلينا جوميز الفني بعد ألبومها الأخير Stars Dance الذي طرح في 2013.

وطرحت سيلينا جوميز شهر أكتوبر الماضي أغنية lose you to love me وlook at her now اللتين حققتا نجاحا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية بموقع يوتيوب.
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