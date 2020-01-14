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محافظات

الفيوم: رفع 257 طن قمامة و141 حالة إشغالات وصيانة 235 كشاف إنارة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:49 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلنت محافظة الفيوم عن رفع 257 طن قمامة، وإزالة 121 لافتة إعلانية مخالفة، و141 حالة إشغالات متنوعة، وصيانة 235 كشاف إنارة، فى حملات مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بمراكز أبشواى وسنورس وطامية وإطسا، خلال الأيام الأربعة الماضية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، وصيانة وتمهيد الطرق، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، ورفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق العامة بجميع مراكز المحافظة.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى، نفذت عدة حملات أسفرت عن رفع 82 طن قمامة، منها 50 طن قمامة ونواتج حفر ومخلفات بمدينة أبشواى، و12 طنا بالوحدة المحلية بسنرو، و20 طن بقرية ابوكساه، فضلًا عن رفع 60 إعلان مخالف بالمدينة، وصيانة 50 كشاف إنارة، علاوة على تسوية الطرق بالجليدر لتسيير الحركة المرورية.

وأضاف أن الحملة في مركز ومدينة إطسا، أسفرت عن رفع 55 إعلان ولافتة مخالفة بالشوارع والميادين، وصيانة عدد من أعمدة الكهرباء، كما تم رفع 60 طن قمامة بعزبتى أحمد أغا وإسحاق بمنشاة فيصل، و45 طن مخلفات وقمامة ونواتج حفر بدائرة القرية، ورفع 40 طن قمامة من جانبي الطريق العام وميدان السوداني، وأمام قرية المعصرة.

وفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أسفرت حملات النظافة عن رفع 30 طن قمامة ومخلفات، ورفع وإزالة 60 حالة إشغال مؤقت بشوارع وسوق مدينة سنورس، و20 حالة عوائق خرسانية وحديدية، و10 حالات إزالة لمظلات ولافتات مخالفة بحرم الطريق العام.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، نفذت عدة حملات لرفع الإشغالات بنطاق المدينة تمكنت من رفع 30 حالة إشغال مؤقت وباعة جائلين، و21 حالة عوائق حديدية وخرسانية، و6 لوحات إعلانية مخالفة بدون ترخيص، كما تم تنظيم حملة نظافة بطريق علي صالح الكومي - منشأة الجمال، بالإضافة إلى صيانة 120 كشاف إنارة بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، و65 كشاف إنارة بزمام قرية فانوس.

الفيوم: رفع 257 طن قمامة و141 حالة إشغالات وصيانة 235 كشاف إنارة
الفيوم: رفع 257 طن قمامة و141 حالة إشغالات وصيانة 235 كشاف إنارة
الفيوم: رفع 257 طن قمامة و141 حالة إشغالات وصيانة 235 كشاف إنارة
الفيوم: رفع 257 طن قمامة و141 حالة إشغالات وصيانة 235 كشاف إنارة
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