AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

متهمو الإرهاب يلجأون للتزوير.. الرقابة الإدارية تضبط طبيب إسعاف وآخر لـ عرضهما رشوة على موظف

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:34 م
هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية
Advertisements
ابراهيم مصطفى
نجحت هيئة الرقابة الإدارية في  ضبط طبيب إسعاف وآخر لقيامهما بعرض رشوة على أحد الموظفين.

بدأت وقائع القضية عقب توجه موظف بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات الجامعية لهيئة الرقابة الإدارية، للإبلاغ عن وقائع فساد تتعلق بعرض رشوة عليه من أحد أطباء الإسعاف المحالين للمعاش من ذات المستشفى، وآخر، فى مقابل قيامه بإدراج اسم أحد أقارب عارض الرشوة بسجلات الطوارئ بالمستشفى لإثبات مرضه واحتجازه به خلال عام 2015 على خلاف الحقيقة.

وانطلاقا من الوعي والحس الوطنى لدى موظف الاستقبال بالمستشفى، قرر مجاراتهما فى طلبهما وبادر بالإبلاغ الفورى والتواصل مع هيئة الرقابة الإدارية.

وبإجراء التحريات الجدية عن الواقعة، تبين صحتها، كما تبين أن الشخص المطلوب قيام مسئول الاستقبال بالتزوير وإدراجه ضمن بيانات مرضى المستشفى والمحتجزين فيه خلال فترة محددة عام 2015 على خلاف الحقيقة، قد شارك فى ذات التوقيت بعمليات إرهابية واستخدام تلك البيانات فى نفى الاتهام الموجه له فى القضية المنظورة أمام المحاكم بغرض زعزعة ثقة هيئة المحكمة فى جدية التحريات المقدمة من أجهزة الدولة.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، كللت جهود الهيئة بضبط المتهمين وإثبات جريمتهما بالوسائل الفنية، فضلا عما أسفر عنه الضبط والتفتيش من دأبهما على انتحال صفة مسئولي أجهزة الدولة السيادية ومؤسساتها الصحفية، كذا قيامهما بالترويج لبيع قطع أثرية فرعونية وتهريبها خارج البلاد، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

وتأكيدا على الدور الفاعل للمواطنين الشرفاء فى دعم جهود محاربة الفساد، فإن الهيئة تثمن الحس الوطنى لشركائها في حماية الوطن والحفاظ على مؤسساته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

براءة 4 أشخاص من تهمة قتل طبيب بيطرى وإحالة مدير مرفق إسعاف قنا ومدير مستشفى لإهمالهم فى إنقاذه

مصرع 3 وإصابة 9 أشخاص في حوادث متفرقة ببني سويف

بتهمة سرقة الكتب المدرسية.. السجن 3 سنوات لموظف وأمين مخزن

ترشيحاتنا

بعد رفض حفتر الاتفاق.. أول تعليق لـ روسيا بشأن وقف إطلاق النار

هنفطر إيه انهاردة.. عدس بجبة بمذاق لا يقاوم يغنيك عن الفول

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. يوتيوبر كوري شهير يعلن إسلامه.. شاهد لحظة نطقه بالشهادتين

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بشأن التعليم في السعودية

اتحاد جدة مهدد بعقوبة قاسية بسبب أنيس البدري

جميلة الجميلات.. شاهد أحدث ظهور لـ ريم مصطفى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. يوتيوبر كوري شهير يعلن إسلامه.. شاهد لحظة نطقه بالشهادتين

وصل إلى الفضاء.. شاهد اندفاع حمم بركان «تال» بقوة إلى السماء

زي الأفلام.. صور أعمدة برق تتخلل أدخنة بركان تال بفيتنام.. صور