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أخبار العالم

مقتل 14 مرتزقا أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:35 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أفاد المرصد السوري، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد القتلى بين صفوف المرتزقة من فصائل "الجيش الوطني" السوري الموالين لتركيا، الذين يقاتلون في ليبيا، إلى 14 شخصا، بعد مقتل 3 منهم مؤخرا.

وأوضح المرصد أن المقاتلين الثلاثة القتلى ينتمون إلى فصيل "الحمزات"، مشيرة إلى ورود معلومات عن قتلى آخرين.

وقال المرصد إن القتلى من المسلحين السوريين في ليبيا وعددهم حتى الآن 14 ينتمون إلى "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات".

قال مصدر بحسب المرصد، إن مسلحي الفصائل الموالية لتركيا ينفذون عمليات إعدام ميدانية بحق الأسرى الذين يسقطون في قبضتهم خلال المعارك التي جرت قرب العاصمة الليبية طرابلس.

وذكر المرصد السوري أيضا أن دفعة جديدة من "المرتزقة" يقدر عددهم بـ 100 شخص، وصلت إلى تركيا تمهيدا لنقلهم قريبا إلى ليبيا.

ولفت المصدر إلى أنه كان قد أعلن في 10 يناير عن وصول جثث لـ"مرتزقة سوريين" ممن تطوعوا للقتال بليبيا في صناديق خشبية، مضيفا أن تركيا وعدت ذويهم بتعويض مالي كبير لمدة عامين، علاوة على مغريات أخرى.

وقال المصدر إن تركيا تمنح المقاتلين الذين ترسلهم إلى ليبيا جنسيتها وراتبا شهريا مغريا يصل إلى 2000 دولار.

وأشار المرصد السوري إلى أنه سجل وصول 1000 مرتزق إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن، علاوة على 1700 آخرين يتلقون التدريب في المعسكرات التركية، لافتا كذلك إلى أن عمليات التجنيد تتواصل في عفرين ومناطق من عملية "درع الفرات".
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