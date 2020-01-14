AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزارة الطيران تنعى عاملين بشركة الملاحة الجوية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:19 م
وزير الطيران
وزير الطيران
Advertisements
نورهان خفاجي
نعى الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، واللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والمهندس محمد سعيد محروس رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ضحايا الواجب والعمل من أبناء الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية اثر حادث أليم.

وتعرض المهندس عبدالله محمد عبدالنبى قابل والسائق محمد عمر محمد سودان، العاملان بشركة الملاحة الجوية، لحادث أليم أثناء قيامهما بمأمورية عمل خاصة بالشركة.

وتقدم وزير الطيران، وجميع العاملين بقطاع الطيران المدني المصرى والشركة القابضة للمطارات وشركاتها التابعة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وذويهم داعين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزارة الطيران تشارك في الأسبوع الكويتي الثاني عشر في القاهرة.. صور

بعد موافقة مجلس النواب.. السيرة الذاتية للطيار محمد عنبة وزير الطيران الجديد

رئيسا القابضة والمصرية للمطارات يجتمعان بالعاملين لمتابعة أداء العمل

محمد سعيد محروس رئيسًا للقابضة للمطارات خلفا لـ أحمد جنينة

مدبولي يعقد اجتماعاً مع وزير الطيران لاستعراض استراتيجية القطاع

رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع وزير الطيران لاستعراض استراتيجية القطاع.. مدبولي: قطاع الطيران المدني أحد أبرز القطاعات التي تزخر بإمكانيات هائلة للغاية

ترشيحاتنا

صدمة مدوية لجماهير الأهلى.. رحيل مدرب الزمالك السابق من تدريب الفريق

حكم صلاة الجماعة في البيت.. الإفتاء توضح.. فيديو

سعد سمير يشاهد تدريب الأهلي.. وفايلر وكهربا فى استقباله.. شاهد

أسباب رفض حفتر التوقيع على اتفاق موسكو.. فيديو

مرتديًا ملابس نسائية.. شاب عربي يحاول نزع حجاب امرأة في برلين.. فيديو

حتى لا تلام مصر بعد ذلك.. دبلوماسى يكشف الإجراءات التصعيدية فى حال تعنت إثيوبيا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه انهاردة .. كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم

أمير توفيق يثير الجدل ويزيد الغموض حول صفقة الأهلي

حريق هائل يلتهم مجمعا للمواد الكهربائية بحي العزيزية في مكة المكرمة .. صور