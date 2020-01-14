وزارة الطيران تنعى عاملين بشركة الملاحة الجوية

نعى الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، واللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والمهندس محمد سعيد محروس رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ضحايا الواجب والعمل من أبناء الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية اثر حادث أليم.



وتعرض المهندس عبدالله محمد عبدالنبى قابل والسائق محمد عمر محمد سودان، العاملان بشركة الملاحة الجوية، لحادث أليم أثناء قيامهما بمأمورية عمل خاصة بالشركة.



وتقدم وزير الطيران، وجميع العاملين بقطاع الطيران المدني المصرى والشركة القابضة للمطارات وشركاتها التابعة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وذويهم داعين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.