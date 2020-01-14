شاهد.. كيف تحولت القرى الفلبينية بعد الانفجار البركاني.. لن تصدق ما حدث

فر الآلاف من الفلبيين من منازلهم وسط تحذيرات من ثوران بركاني أكبر وأخطر مما حدث من اليوم والأمس.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" كانت أعمدة الدخان تتدفق اليوم من البركان بعد أن غطت القرى في الفلبين بالغبار الرمادي عندما انفجر البركان يوم الأحد.





فيما تم إجلاء حوالي 40،000 شخص من المناطق القريبة من البركان حتى الآن ، إلا أن الآلاف من السكان يرفضون المغادرة ، متحدين تحذيرات وكالات الكوارث التي تقول إن "ثورة بركانية" أخرى قد تكون وشيكة.



