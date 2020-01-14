أحمد موسى: من طلبوا سحب الثقة من وزيرة الصحة في البرلمان لم يحضروا الجلسة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لأول مرة يقوم أحد النواب بتقديم استجواب لوزيرة الصحة عن الإهمال والقمامة بمستشفى بولاق الدكرور .



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن النواب الذين يرغبون في سحب الثقة من وزيرة الصحة لم يحضروا الجلسة .





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" النائب محمد الحسيني قدم استجواب ضد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وكان ينتظر سحب الثقة من الوزيرة".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" تم تجديد الثقة في وزيرة الصحة هالة زايد، واعلن رئيس مجلس النواب إغلاق المناقشة في استجواب

وزيرة الصحة".



ولفت الإعلامي أحمد موسى:" إحنا عندنا في الصعيد مشاكل صحية كبيرة في المستشفيات والوحدات الصحية".

