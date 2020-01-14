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أحمد موسى: من طلبوا سحب الثقة من وزيرة الصحة في البرلمان لم يحضروا الجلسة.. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:57 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لأول مرة يقوم أحد النواب بتقديم استجواب لوزيرة الصحة عن الإهمال والقمامة بمستشفى بولاق الدكرور .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن النواب الذين يرغبون في سحب الثقة من وزيرة الصحة لم يحضروا الجلسة .


وتابع الإعلامي أحمد موسى:" النائب محمد الحسيني قدم استجواب ضد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وكان ينتظر سحب الثقة من الوزيرة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" تم تجديد الثقة في وزيرة الصحة هالة زايد، واعلن رئيس مجلس النواب إغلاق المناقشة في استجواب
وزيرة الصحة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" إحنا عندنا في الصعيد مشاكل صحية كبيرة في المستشفيات والوحدات الصحية".
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