أحمد موسى يشكر جامعة عين شمس على الاستعانة بمقاله في امتحان الترجمة بكلية الألسن

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى رئيس جامعة عين شمس وكلية الألسن، للاستعانة بمقاله في الأهرام عن جرائم الدولة العثمانية في امتحان الترجمة داخل الكلية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "تمت الاستعانة بمقالي في امتحان الترجمة في قسم اللغة الإنجليزية كي تكون قطعة للترجمة".





وتابع الإعلامي أحمد موسى "المقال يكشف جرائم الدولة العثمانية، ويجب على الشباب أن يكونوا على دراية بتاريخ الدولة العثمانية".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى "تم اختيار المقال ضمن مقالات التحليل السياسي في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن".



