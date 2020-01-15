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فن

ريم البارودي تتصدر يوتيوب لهذا السبب

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:45 ص
ريم البارودي
ريم البارودي
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شروق ابراهيم
دخلت الفنانة ريم البارودي لائحة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب؛ بعد لقائها في برنامج "واحد مع الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي.

وأجهشت ريم البارودي، بالبكاء، خلال حلولها ضيفة في برنامج "واحد من الناس" ؛ بمجرد ظهور صورة الراحلة ميرنا المهندس.

وقالت ريم البارودي إنها نادمة على الخلاف مع ميرنا المهندس التي كانت تعد واحدة من أقرب صديقاتها، لافتة إلى أن الخلافات كانت بسيطة ولا تستحق.

وفجرت ريم البارودي مفاجأة، عن أن الراحلة لم تتوفَّ بسبب مرض السرطان كما ظن البعض، مؤكدة أنه كان مرضا نادرا.

وأكدت حرصها على زيارة قبر ميرنا المهندس بين الحين والآخر، حيث تفضفض وتبوح بأسرارها.
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