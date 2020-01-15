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مرأة

بفستان ذهبي.. درة تتألق من حفل عيد ميلادها بإطلالة جريئة.. شاهد

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:57 ص
درة
درة
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نهى هجرس
نشرت الفنانة درة، مجموعة من الصور الجديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من حفل عيد ميلادها.

وظهرت درة، مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الذهبى اللامع، ويتميز بتفصيلة وان شولدر، وانتعلت هاف بوت أنيق بكعب عال باللون الأبيض اللافت الذى يضيف لمسة أنيقة .

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون مع الرموش السوداء، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الأنيق الذى يبرز جمالها.

كما تركت شعرها البنى منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة ووضعت فوقه اكسسوارات للشعر باللون الذهبى من الورود التى تتناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف درة بوضع الكثير من الأكسسوارات واكتفت بإسورة لليد باللون الذهبى الأنيق.
بفستان ذهبي.. درة تتألق من حفل عيد ميلادها بإطلالة جريئة.. شاهد
بفستان ذهبي.. درة تتألق من حفل عيد ميلادها بإطلالة جريئة.. شاهد
بفستان ذهبي.. درة تتألق من حفل عيد ميلادها بإطلالة جريئة.. شاهد
بفستان ذهبي.. درة تتألق من حفل عيد ميلادها بإطلالة جريئة.. شاهد
بفستان ذهبي.. درة تتألق من حفل عيد ميلادها بإطلالة جريئة.. شاهد
بفستان ذهبي.. درة تتألق من حفل عيد ميلادها بإطلالة جريئة.. شاهد
بفستان ذهبي.. درة تتألق من حفل عيد ميلادها بإطلالة جريئة.. شاهد
بفستان ذهبي.. درة تتألق من حفل عيد ميلادها بإطلالة جريئة.. شاهد
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