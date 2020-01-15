السعادة على وجهها.. أول صور لـ ميجان ماركل بعد مغادرة بريطانيا

بعد أن أثار الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل الجدل بسبب صدمة الجميع من قرارهما الانفصال والاستقلال ماديا عن المملكة، والذهاب لبدء حياة جديدة؛ كانت آخر مرحلة، هي مقابلة الملكة وموافقتها على طلبهما.





ووفقا لما ورد في صحيفة ميرور" أن الملكة إليزابيث الثانية وافقت على طلب الأمير هاري وزوجته في التخلي عن المسئولية الملكية ورغبتهما في مغادرة القصر الملكي، وبذلك القرار تكون ميجان ميركل قد انتصرت على كل الأعراف والتقاليد في القصر البريطاني.





وظهرت "ميجان" بعد موافقة الملكة على مغادرتهما البلاد، وتعبيرات السعادة البالغة تظهر على وجهها، فلم تستطع إخفاء فرحتها بموافقة الملكة على طلبهما، أمام عدسات الكاميرات، والتُقطت أكثر من صورة لها في أثناء مغادرتها للقصر واتجاهها للصعود نحو الطائرة.



