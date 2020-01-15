AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

السعادة على وجهها.. أول صور لـ ميجان ماركل بعد مغادرة بريطانيا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:49 ص
ميجان ميركل
ميجان ميركل
Advertisements
مريم صليب
بعد أن أثار الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل الجدل بسبب صدمة الجميع من قرارهما الانفصال والاستقلال ماديا عن المملكة، والذهاب لبدء حياة جديدة؛ كانت آخر مرحلة، هي مقابلة الملكة وموافقتها على طلبهما. 

ووفقا لما ورد في صحيفة ميرور" أن الملكة إليزابيث الثانية وافقت على طلب الأمير هاري وزوجته في التخلي عن المسئولية الملكية ورغبتهما في مغادرة القصر الملكي، وبذلك القرار تكون ميجان ميركل قد انتصرت على كل الأعراف والتقاليد في القصر البريطاني. 

وظهرت "ميجان" بعد موافقة الملكة على مغادرتهما البلاد، وتعبيرات السعادة البالغة تظهر على وجهها، فلم تستطع إخفاء فرحتها بموافقة الملكة على طلبهما، أمام عدسات الكاميرات، والتُقطت أكثر من صورة لها في أثناء مغادرتها للقصر واتجاهها للصعود نحو الطائرة. 

وتمكنت ميجان ماركل من تنفيذ رغبتها في الابتعاد عن حياة الملوك والاستمتاع بحياتها مع ابنها وزوجها كأي زوجين عاديين وغمرتها السعادة بعد موافقة الملكة.
السعادة على وجهها.. أول صور لـ ميجان ماركل بعد مغادرة بريطانيا
السعادة على وجهها.. أول صور لـ ميجان ماركل بعد مغادرة بريطانيا
السعادة على وجهها.. أول صور لـ ميجان ماركل بعد مغادرة بريطانيا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

هل الصلاة في المنزل تنقص من أجر الصلاة عن المسجد ؟

كهربا مش مارادونا.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي ويعلن عن عقوبات الـ فيفا له

خالد بيومي: الأهلي سيصعد بكل سهولة لدور الـ 16 من دوري أبطال أفريقيا

رئيس الملعب التونسي يكشف حقيقة انتقال مبينزا إلى النادي الأهلي.. فيديو

تعرف على مواصفات iPhone 9.. بشاشة أكبر من iPhone 8.. مع خاصية Face ID

الأمير هاري يعود إلى القصر الملكي في هذه الحالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم وصناع فيلم بنات ثانوي في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى إيه انهاردة .. كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم

أمير توفيق يثير الجدل ويزيد الغموض حول صفقة الأهلي