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أخبار العالم

مجلس الشيوخ الأمريكي يرجح بدء محاكمة ترامب لـ عزله.. 21 يناير

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:11 ص
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أ ش أ
أعلن زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أن محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تبدأ، الثلاثاء المقبل، في حين يتم تعيين المسؤولين الأساسيين عن هذه العملية القضائية، في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأشار ماكونيل - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - إلى أنه يتوقع أن يرسل مجلس النواب بنود الاتهام، إلى مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء.

وقال الزعيم الجمهوري، للصحفيين: "نعتقد أنه إذا حدث ذلك، وهو الأمر المرجح، فسنتابع الخطوات الأولية هنا هذا الأسبوع، والتي تشمل حضور رئيس المحكمة العليا كي يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ اليمين الدستورية، وبعض الإجراءات الأخرى".

وأضاف: "نامل تحقيق ذلك بالإجماع، ما يجعلنا جاهزين للبدء بالمحاكمة الفعلية، الثلاثاء".

وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أعلنت، أن بنود الاتهامات سيتم تحويلها إلى مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء؛ لتمهيد الطريق أمام بدء محاكمة ترامب، ليصبح ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يخضع لهذا الإجراء بهدف عزله.

وكان مجلس النواب قد صوت، الأسبوع الماضي، على إطلاق إجراءات عزل ترامب، بتهمة استغلال السلطة، لممارسته الضغوط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، من أجل فتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهة ترامب في الاستحقاق الرئاسي المقبل المقرر في 2020.
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