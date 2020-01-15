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تكنولوجيا

لهواتف آيفون .. تعرف على ميزة واتساب الجديدة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:00 م
ميزة واتساب الجديدة
ميزة واتساب الجديدة في أحدث إصدار لهواتف ايفون
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شيماء عبدالمنعم
يستعد تطبيق المراسلة الفورية واتساب "WhatsApp"، للكشف عن تحديث جديد لمستخدمي هواتف آيفون "iPhone"، والذي يحمل رقم الإصدار الجديد 2.20.10، حيث سيجلب هذا التحديث دعم ميزة انتظار مكالمات واتساب، كما سيمكن المستخدمين من اختيار قبول مكالمة أخرى أثناء التحدث بالفعل إلى شخص ما عبر الخدمة.

ويضيف التحديث الجديد أيضًا ميزة خصوصية جديدة تسمح لك بتحديد من يمكنه إضافتك إلى المجموعات، كما سيكون لمشرفي المجموعة خيار إرسال دعوة خاصة لك بدلًا من ذلك، وإذا قمت بتمكين استخدام البيانات المنخفض على آيفون، فإن التحديث الجديد سيمنع التشغيل التلقائي لملفات الوسائط على واتساب، وفقا لما ذكره موقع "gadgets now" التقني.

ويختبر تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، حاليًا ميزة أخرى مثيرة للاهتمام وهي "اختفاء الرسائل"، فهذه الميزة موجودة بالفعل ببعض التطبيقات المنافسة منذ فترة، وستعمل ميزة اختفاء الرسائل بمحادثات المجموعات، وسيمكن تمكينها من قبل المسؤولين في هذه المجموعة المحددة.

وإلى جانب ذلك سيحصل المسؤولون على خيار اختيار المدة التي سيسمح للرسائل الجديدة بالبقاء فيها على الدردشة قبل حذفها.

وحسب لقطات الشاشة التي تم نشرها عند اكتشاف هذه الميزة، سيكون هناك ستة خيارات وهما: إيقاف "off"، ساعة واحدة "1hour"، يوم واحد "1day"، أسبوع واحد "1week"، شهر واحد"1month"، وسنة واحدة "1year".

وفي تحديث شهر أكتوبر الماضي، قد تم رصد اختبار واتساب لهذه الميزة، لكن كان هناك خياران فقط وهما 5 ثوانٍ أو ساعة واحدة.
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