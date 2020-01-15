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هناكل ايه النهاردة.. دجاج بروستيد وأرز أصفر وبطاطس كروكيت.. والحلو: كيك بون كورن بالكراميل

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:36 م
هناكل ايه النهاردة..
هناكل ايه النهاردة.. دجاج بروستيد وأرز أصفر وبطاطس كروكيت ..
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اسماء محمد
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما جبنة ولانشون.

و نقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.

طريقة عمل دجاج بورستيد أميرة شنب
مقادير دجاج بورستيد
دجاج مقطع مع الجلد الي 8 قطع
التتبيلة
ملعقة كبيرة ثوم بودرة
قطعة كبيرة زنجبيل
ملعقة صغيرة فلفل اسود ناعم
كوب لبن رايب
عصير ليمون
بابريكا
بصل بودرة
زعتر فريش
بيض
كريمة
ملح وفلفل
دقيق
كورن فليكس
بقسماط
نصف كوب بهارات بروستيد
زيت صوص مستردة
كاتشب
مايونيز

طريقة عمل دجاج بورستيد

* اخلطي اللبن الرايب مع البابريكا و عصير الليمون و التوابل مع الزعتر و يقلبوا جيدا
* ضيفى الدجاج الى الخليط ثم يتبل البقسماط مع الكون فليكس ايضا بنفس التوابل و البهارات
* اخفقى البيض مع الكريمة و ملح وفلفل

* ارفعي الدجاج من التتبيلة ثم يغمس فى البيض و الدقيق و البقسماط ثم يحمر فى زيت غزير حتى يكتسب اللون
* ضعي الدجاج على رف الفرن و يدخل حتى يكتمل النضج تماما ثم يرفع و يقدم بالهنا مع الكاشتب و المايونيز.

طريقة عمل أرز أصفر لـ أميرة شنب

مكونات الأرز الأصفر:
أرز أصفر
أرز بسمتي منقوع ومتصفي
بودرة زعفران
حبهان
ملح فلفل أسود
زبدة
زيت

طريقة عمل أرز أصفر
* توضع زبدة في حلة على النار، ويوضع أرز ويقلب جيدا، ويوضع الزعفران والحبهان والملح والفلفل
* يغطى الأرز بالماء ويترك حتى ينضج ويقدم ساخنا.

طريقة عمل بطاطس كروكيت للشيف شربيني

مقادير بطاطس كروكيت
بطاطس
لحمة مفرومة
بصل
ثوم
بيض
لبن
مرقة
بقسماط
دقيق
زيت
زعتر
صلصة طماطم
ملح فلفل
جوزة الطيب

طريقة عمل بطاطس كروكيت
* افرمي البصل والثوم مع زعتر باستخدام كبة كهربائبة
* ضعيهم في طاسة بها زيت على النار وقلبيها جيدا حتى تصفر
* اضيفي جوزة الطيب ومكعب مرقة ثم اضيفي اللحم المفروم والملح والفلفل وقلبيها حتى يتغير لون اللحمة إلى البني ثم اضيفي ملعقة صلصة طماطم
* اسلقي البطاطس نصف سلقة ثم ضعيها في ورق فويل وادخليها الفرن
* اخرجيها واهرسيها جيدا ثم تبليها بالملح والفلفل واعجنيها بالدقيق حتى تتماسك
* احشيها باللحم المعصج وشكليها على هيئة اسطوانة ثم قطعيها باستخدام سكينة قطع صغيرة
* تيبليها بالدقيق ثم اغمسيها في خليط البيض واللبن ثم تبليها بالبقسماط و اقليها في زيت غزير ساخن ثم قدميها

طريقة كيك البوب كورن للشيف غادة التلى

مكونات كيك البوب كورن بالكراميل:
2 و نصف كوب دقيق
1 و ثلاثة أرباع كوب سكر
6 بيض
فانيليا
نصف كوب كاكاو
كريمة الزبدة 150 جرام
4 كوب سكر بودرة
1 ملعقة كبيرة كاكاو
1 كوب زيت
1 كوب لبن
1 كيس محسن كيك
نصف كوب زبدة فول سوادني
نصف كوب صوص كراميل
للوجه:
بوب كورن بالكراميل صوص كراميل
طريقة عمل كيك البوب كورن بالكراميل
-لعمل الكيك:
- يخفق السكر مع الزيت ويضاف إليها البيض مع الفانيليا ويستمر الخفق جيدا
- يخلط كيك شيف مع الدقيق والكاكاو ويضاف الخليط إلى العجان مع استمرار الخفق
- يضاف اللبن ويخفق جيدا حتى الحصول على خليط سائل متجانس
- يصب في قالب كيك مبطن بالزيت والدقيق
- يدخل فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية مدة 40 دقيقة
لعمل الكريمة:
- يخفق السكر مع الزبدة جيدا حتى يذوب السكر تماما
- يضاف إليه زبدة الفول السوداني مع صوص الكراميل ويخفق جيدا حتى يمتزج
- تقسم الكريمة جزئين يضاف إلى جزء منها كاكاو
- تقسم الكيكة قسمين وتحشى بالكريمة
- يغطى الجزء السفلي من الكيكة بكريمة الكاكاو والجزء العلوي بكريمة الفول السوداني
- تغطى الكيكة بوردات من الكريمة والبوب كورن وعليها صوص الكراميل

هناكل ايه النهاردة.. دجاج بروستيد وأرز أصفر وبطاطس كروكيت .. والحلو: كيك بون كور هناكل ايه النهاردة.. دجاج بروستيد وأرز أصفر وبطاطس كروكيت .. والحلو: كيك بون كور
هناكل ايه النهاردة.. دجاج بروستيد وأرز أصفر وبطاطس كروكيت .. والحلو: كيك بون كور هناكل ايه النهاردة.. دجاج بروستيد وأرز أصفر وبطاطس كروكيت .. والحلو: كيك بون كور
هناكل ايه النهاردة.. دجاج بروستيد وأرز أصفر وبطاطس كروكيت .. والحلو: كيك بون كور هناكل ايه النهاردة.. دجاج بروستيد وأرز أصفر وبطاطس كروكيت .. والحلو: كيك بون كور
هناكل ايه النهاردة.. دجاج بروستيد وأرز أصفر وبطاطس كروكيت .. والحلو: كيك بون كور هناكل ايه النهاردة.. دجاج بروستيد وأرز أصفر وبطاطس كروكيت .. والحلو: كيك بون كور
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