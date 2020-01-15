اسلمي يا مصر إنني الفداء.. رسالة قوية من العقيد ياسر وهبة فى افتتاح قاعدة برنيس العسكرية

قال العقيد ياسر وهبة، الضابط بالقوات المسلحة، إن مصر التي تمد يديها بالخير والسلام والمحبة إلى كل دول العالم، هي مصر التي ستدافع عن كل حقوقها ومكتسبات شعبها بكل ما آتاها الله من قوة.





وتابع العقيد ياسر وهبة، خلال كلمته على هامش افتتاح قاعدة برنيس العسكرية أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي، أن مصر لم تكن في يوم من الأيام دولة معتدية أو مغتصبة لحقوق الآخرين أو طامعة في خيراتهم أو معوقة لتنمية أحد.





وذكر العقيد ياسر وهبة، أن الأنشطة التي تمت اليوم ما هي إلا عرض لبعض إمكانيات هذه القاعدة التي تعمل في تناغم وتنسيق وتعاون كامل مع باقي تشكيلات ووحدات جيش مصر، الذي يرابط رجاله في كل بقعة من أرض الوطن.





وتابع: "افخري يا مصر بأبنائك فهم يقدمون أرواحهم ودمائهم فدائًا لترابك..والكل في هذا الجيش ينشد اسلمي يا مصر إنني الفداء..".



