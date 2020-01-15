جمال محمد علي: اتحاد الكرة يتحمل تكلفة حكام الـ var في الدوري المصري

كشف الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، عن تحمل مسئولى الجبلاية البدلات الخاصة بحكام الـ var فى الدورى المصري الممتاز.



كان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة أعلن عن تطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ var بداية من الدور الثاني ضمن منافسات الدوري المصري المحلي.



قال الدكتور جمال محمد على خلال مؤتمر مباراة السوبر المصري الصحفي اليوم : اتحاد الكرة ملتزم تماما بتحمل كافة البدلات والتكاليف الخاصة بطاقم حكام تقنية الفيديو فى الدورى المصري المحلي.



أشار إلى أن أندية الدورى الممتاز لن تسدد أية مبالغ مالية خاصة بتقنية الفيديو وطاقم الحكام الخاص به فى لقاءات الدورى المحلي بداية من الدور الثاني في المسابقة المحلية.



يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ أولى مراحل التدريب على تطبيق تقنية VAR في الملاعب المصرية ، حيث تقام لمدة يومين التجارب الفنية لذلك على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة ، يبدأ بعدها الحكام في الخضوع لمحاضرات نظرية حول الأمور المتعلقة بكيفية تشغيل التقنية.



ومن المقرر أن تستغرق هذه المرحلة أسبوعا يتم بعدها تقسيم الحكام إلى 18 مجموعة تضم كل منها 3 حكام لبدء التدريب العملي الذي يمتد إلى 28 يوما.

