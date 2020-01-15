عامل بسوبر ماركت يهاجم لصا مسلحا بشجاعة .. شاهد ماذا حدث

"هل تريد شئ اخر" كلمات قالها عامل بسوبر ماركت للص مسلح بسكين، بعد أن هدده بالقتل بهدف سرقة المتجر، ليتعامل موظف المتجر بكل هدوء معه قبل ان يهاجمه ويطرده خارج المحل بكل شجاعة.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، صور هذا الموقف المثير، عبر كاميرات مراقبة داخل متجر دودلي ، غرب ميدلاندز ، صباح يوم الثلاثاء الماضي.



ويظهر الفيديو عامل سوبر ماركت الشجاع الذي يدعى دامانبريت سينج أرورا والبالغ من العمر 21 عامًا ، وهو يعبث بهاتفه داخل المتجر قبل لحظات من دخول اللص المسلح عليه ، ليتعامل موظف المتجر الشاب بكل هدوء وثقة.



وبعد ان هدد السارق العامل وطلب منه جمع الأموال الموجودة بخزينة المتجر، حمل العامل عصا بيسبول وهاجم اللص قبل أن يفر هاربًا من الخوف بسبب شجاعة العامل الشاب الذي لم يخف منه.



