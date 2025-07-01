غضب جوارديولا على الحكم يشعل مواجهة الهلال وسيتي: هل تمزح؟

شهدت مباراة مانشستر سيتي والهلال السعودي، في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025، لحظة توتر كبيرة كان بطلها المدرب الإسباني بيب جوارديولا، الذي انفعل بشدة على حكم اللقاء بسبب قرار تحكيمي مثير للجدل، جاء في وقت حساس من عمر المواجهة التي انتهت بخسارة مفاجئة للسيتيزنز بنتيجة 3-4.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الدقيقة 97 من اللقاء شهدت حالة تحكيمية أثارت الكثير من الجدل، حين تدخل علي لاجامي، مدافع الهلال، بعنف على دوكو لاعب السيتي خلال هجمة مرتدة خطيرة، كان من الممكن أن تغير مسار اللقاء، إلا أن الحكم تجاهل المخالفة، ما فجّر غضب جوارديولا.

وركض المدرب الإسباني نحو الحكم معترضًا بشدة، وصاح في وجهه قائلاً: "هل تمزح؟"، في مشهد عبّر عن حجم الاحتقان والتوتر الذي كان يعيشه مدرب السيتي ولاعبوه، في ظل الإحساس بظلم تحكيمي خلال لحظة مفصلية.

ولم تتطور الأمور لاحقًا إلى احتجاج رسمي أو قرارات انضباطية، لكن المشهد كان كافيًا ليُلقي بظلاله على أجواء المباراة التي حُسمت لصالح الهلال بعد أداء بطولي وتألق حارس مرماه ياسين بونو.

وكان مانشستر سيتي من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، وبدت طريقه نحو النهائي ممهدة نظريًا، إلا أن الهلال خطف بطاقة التأهل بعد مواجهة مثيرة اعتُبرت من أبرز مفاجآت البطولة.