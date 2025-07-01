قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يتحرك بقوة لحسم صفقة مدافع جديد.. 3 أسماء على طاولة التفاوض
استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025
غلق مؤقت لضريح الإمام الحسين يوم عاشوراء للصيانة
برلماني: الدولة مش هتطرد حد وهتوفر شقق في كومباوندات للمستأجرين
تطبق من اليوم.. ننشر أسعار السجائر بعد الزيادة
100 جيجابايت من أسرار ترامب بيد قراصنة إيران.. تسريب يهز أركان واشنطن
منعها من الدخول.. طالبة تطعن فرد أمن جامعة عين شمس
وداعًا يا مريم.. قصة الفراشة التي اختطفها البحر في تونس
مجلس النواب يُوقف مناقشة قانون الإيجار القديم بسبب وزير الصحة
سوريا ترحب برفع العقوبات.. وواشنطن: التطبيع مع إسرائيل شرط أساسي
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً
عطلة صيفية تتحول إلى مأساة .. تفاصيل غرق الطفلة التونسية مريم علي شاطئ عين غرنز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غضب جوارديولا على الحكم يشعل مواجهة الهلال وسيتي: هل تمزح؟

جوارديولا
جوارديولا
إسلام مقلد

شهدت مباراة مانشستر سيتي والهلال السعودي، في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025، لحظة توتر كبيرة كان بطلها المدرب الإسباني بيب جوارديولا، الذي انفعل بشدة على حكم اللقاء بسبب قرار تحكيمي مثير للجدل، جاء في وقت حساس من عمر المواجهة التي انتهت بخسارة مفاجئة للسيتيزنز بنتيجة 3-4.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الدقيقة 97 من اللقاء شهدت حالة تحكيمية أثارت الكثير من الجدل، حين تدخل علي لاجامي، مدافع الهلال، بعنف على دوكو لاعب السيتي خلال هجمة مرتدة خطيرة، كان من الممكن أن تغير مسار اللقاء، إلا أن الحكم تجاهل المخالفة، ما فجّر غضب جوارديولا.

وركض المدرب الإسباني نحو الحكم معترضًا بشدة، وصاح في وجهه قائلاً: "هل تمزح؟"، في مشهد عبّر عن حجم الاحتقان والتوتر الذي كان يعيشه مدرب السيتي ولاعبوه، في ظل الإحساس بظلم تحكيمي خلال لحظة مفصلية.

ولم تتطور الأمور لاحقًا إلى احتجاج رسمي أو قرارات انضباطية، لكن المشهد كان كافيًا ليُلقي بظلاله على أجواء المباراة التي حُسمت لصالح الهلال بعد أداء بطولي وتألق حارس مرماه ياسين بونو.

وكان مانشستر سيتي من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، وبدت طريقه نحو النهائي ممهدة نظريًا، إلا أن الهلال خطف بطاقة التأهل بعد مواجهة مثيرة اعتُبرت من أبرز مفاجآت البطولة.

مانشستر سيتي والهلال السعودي الهلال السعود كأس العالم للأندية 2025 جوارديولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. سعر كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يطالب النواب بالهدوء في الجلسة التاريخية لحسم قانون الإيجار القديم

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الحل اليوم .. سبب نفاد رصيد عداد الكهرباء

أسعار الأسمنت

أسباب انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

ترشيحاتنا

وحيد حامد

فى ذكرى ميلاده.. وحيد حامد تعرض للتهديد بالقـ.تل بسبب طيور الظلام

مصطفى العقاد

ذكرى صانع الروائع "الرسالة وعمر المختار".. اغتيال مصطفى العقاد وابنته في عمان

فعاليات ثقافية وفنية

وزيرا الثقافة والاتصالات يتفقدان متحف الأمير وحيد سليم لبحث الشراكة في مشروع تطوير ورفع كفاءة المتحف

بالصور

سر الطعم الأصلي.. طريقة تحضير بهارات الشاورما في المنزل مثل أشهر المطاعم

مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات
مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات
مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات

سعر ومواصفات BMW 520i Luxury الجديدة بالسوق المصري

 BMW 520i Luxury
 BMW 520i Luxury
 BMW 520i Luxury

طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها

طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها
طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها
طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها

تسريبات تكشف قرارات نيسان اليائسة لإنقاذ حالها من الإفلاس

نيسان
نيسان
نيسان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد