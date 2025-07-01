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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوارديولا بعد وداع كأس العالم للأندية: فخور بفريقي وسنعود أكثر قوة

جوارديولا
جوارديولا
إسلام مقلد

عبّر جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تقديره الكبير لما قدمه لاعبو الفريق والجهاز الفني خلال مشاركتهم في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك رغم الخروج المبكر من المسابقة على يد الهلال السعودي.

وكان السيتي قد ودّع البطولة عقب خسارة مثيرة بنتيجة 4-3 بعد الوقت الإضافي أمام الهلال، في مباراة احتضنها دور الـ16 من البطولة، وشهدت تألقًا لافتًا من حارس الهلال ياسين بونو الذي تصدى لعدة فرص خطيرة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، قال جوارديولا، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "في هذه المرحلة، تصبح كل المباريات صعبة، وقد سمحنا لهم بشن هجمات مرتدة، لكننا في المقابل صنعنا الكثير من الفرص، وبشكل عام كنا جيدين".

وأضاف: "إنه أمر مؤسف. كنا في وضع جيد جداً خلال المباراة، ولا يمكنني أن أشكر الفريق بالشكل الكافي على الطريقة التي كانوا يتدربون ويستعدون بها. لقد قدموا كل ما لديهم".

وأكد المدرب الإسباني أن الفريق أظهر التزامًا كبيرًا منذ لحظة وصوله إلى الأراضي الأمريكية، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قُدم كان يليق باسم مانشستر سيتي رغم نتيجة المباراة، قائلاً: "صنعنا العديد من الفرص، وياسين بونو قام بتصديات مذهلة، لا يوجد شيء آخر يمكن قوله".

واختتم جوارديولا تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سيأخذ الآن فترة راحة قصيرة قبل العودة للاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد 2025/2026، موضحًا: "لدينا شعور بأن الفريق يعمل بشكل جيد، وسنعود للوطن لتصفية الذهن والاستعداد لما هو قادم".

جوارديولا مانشستر سيتي فريق مانشستر سيتي كأس العالم للأندية الهلال السعودي

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