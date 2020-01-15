من داخل معهد ناصر.. صور وأسماء الطبيبات المصابات في حادث الكريمات



1 - دكتورة سماح نبيل

2- دكتورة رانيا محرم

3- سائق السيارة وائل كمال



المصابات في معهد ناصر وحالتهن حرجة:



1-دكتورة نورا كمال عبداللطيف

2-دكتورة نوارة نبيل حمدان

3- دكتورة إيمان عاطف سيف

4- راعوس القيس اشعيا



المصابات في مستشفى 15 مايو:-



1- دكتورة آمنة محمد خلف - حالتها حرجة

2- دكتورة سمية علي - حالتها مستقرة

3- دكتورة آية رفعت - حالتها مستقرة

4- دكتورة أمنية رفعت - حالتها مستقرة

5- أحمد سيد محمد - حالته مستقرة

6- كمال - حالته مستقرة



المصابات في مستشفى حلوان:



1- دكتورة فاطمة منصور محمد

2- دكتورة جهاد محمد يوسف

3- دكتورة سلمى حسونة علي

4- دكتورة إيمان علي محمد



ونعت نقابة أطباء مصر الزميلات الطبيبات شهيدات المهنة واللاتي وافتهن المنية ونتمني الشفاء العاجل للطبيبات المصابات.



توجه الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء إلى مستشفى معهد ناصر للاطمئنان على المصابات في الحادث المروع لعدد 15 طبيبة من المنيا اثناء توجههن للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف 2017.جاء ذلك بالإضافة إلى حضور كل من الدكتورة نجوى الشافعى وكيل النقابة، والدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة والدكتور محمد عبدالحميد امين الصندوق و الدكتور مني مينا عضو المجلس السابق والدكتور احمد صفوت عضو مجلس نقابة اطباء القاهرة ومن وزارة الصحة كل من الدكتور شريف وديع مساعد وزيرة الصحة والدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة.كما توجه الدكتور احمد السيد مقرر لجنة الشباب الى مستشفى ١٥ مايو للاطمئنان على المصابات هناك.