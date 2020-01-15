تأكيدا لانفراد صدى البلد.. الآثار تعلن حركة تغييرات "قطاع إسلامي"

أصدر الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرارا بتكليف محمد عبدالله مدير عام مناطق آثار شرق القاهرة للعمل مديرا عاما لمناطق آثار القلعة بدلًا من ناجي حنفي الذي شغل منصب مدير عام مناطق آثار جنوب القاهرة.



وطبقا لبيان وزارة السياحة والآثار منذ قليل شمل القرار أيضا تكليف د.محمد رشاد للعمل مدير عام النشر العلمي بمركز تسجيل الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية، وعبدالله سعد للعمل مدير عام مناطق آثار شرق القاهرة.



كان موقع صدي البلد انفرد بالتفاصيل اليوم الأربعاء، حيث كشفت مصادر مطلعة بالآثار في وقت سابق اليوم أن قطاع الآثار الإسلامية والقبطية سيشهد تغييرات في عدد من القيادات الفترة المقبلة.



وقالت المصادر إن الدكتور جمال مصطفى باق في منصبه رئيسًا للقطاع، خاصة أنه نجح في ضبط إيقاع العمل بالقطاع والمواقع التابعة له.



فيما أشارت المصادر الى أن التغييرات ستطال ناجي محمود مدير عام آثار القلعة، والذي سيتولى منصب مدير عام آثار جنوب القاهرة، وكان يشغله الدكتور محمد رشاد الذي سيتولي إدارة التوثيق الأثري بالقطاع.



وسينتقل محمد عبد الله مدير عام آثار شرق القاهرة ليتولي منصب مدير عام القلعة، وينتقل عبد الله سعد مدير مجموعة قايتباي ليتولي منصب مدير عام آثار شرق القاهرة.



وقالت المصادر إنه سيتم اختيار أحد الأثريين لتصعيده ويتولي منصب مدير مجموعة السلطان قايتباي،وهذه التغييرات لإتاحة الفرصة لكل الأثريين لتولي المواقع القيادية.



