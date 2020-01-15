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رياضة

هدفان في دقيقة.. الشيخ يضيف الثالث للأهلي في شباك طنطا ..فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:22 م
احمد الشيخ
احمد الشيخ
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عمرو ابوبكر
تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على منافسه طنطا بالهدف الثالث في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشره من بطولة الدوري الممتاز.

سجل أحمد الشيخ هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 80 من عمر المباراة، عن طريق صاروخية لم يستطيع علي فرج حارس مرمى طنطا ان يفعل أمامها شئ سوى مشاهدتها وذلك بعد دقيقة واحدة من الهدف الثانى الذي سجله اللاعب محمود كهربا.

وسجل كهربا فور نزوله أرض الملعب هدف بطريقة رائعة، بعد أن صنعها له ببراعة جونيور اجاي، ولكن الغاه حكم المباراة، بداعي لمسة يد على جونيور في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

ومن بعدها في اقتنص فرصة من بين مدافعي طنطا في الدقيقة 79 من عمر المباراة وسجل الهدف الثاني للاهلي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى.. محمد الشناوي
خط الدفاع.. علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني
خط الوسط: عمرو السولية، محمود متولي، محمد مجدي أفشة
خط الهجوم: حسين الشحات و أحمد الشيخ، أجايي

وجاء تشكيل طنطا كالآتي:-

حراسة المرمى:- علي فرج.
خط الدفاع: محمود مسعود، ومحمد الشاذلي، ووليد عادل، ومحمد العشري.
خط الوسط: حسام غالي، وإيهاب سمير، وأحمد الشناوي، وأحمد الألفي.
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