اليوم.. البترول تنظم المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط

يستقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نظيره الإسرائيلي الدكتور شتاينس، خلال فعاليات المؤتمر الوزاري لمُنتدى غاز شرق المتوسط، والذي سيُعقد اليوم، الخميس 16 يناير 2020 في القاهرة.



وأعلن كل من وزيرى البترول والطاقة في مصر وإسرائيل، عن باكورة ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، أمس، الأربعاء، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكّن هذا التطوّر، إسرائيل، من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا، عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك فى إطار دور مصر المُتنامي كمركز إقليمي للغاز.



ومن المتوقع أن يُوافق كل من وزراء الطاقة المصرى والقبرصى والإسرائيلي واليوناني والإيطالى والأردنى والفلسطينى، على تأسيس منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد القمة.