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محافظات

مياه المنوفية في المربع الذهبي لدورة الكرة الخماسية للشركة بأسوان

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:26 م
فريق شركة مياه الشرب
فريق شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية
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محمد امين
حقق اليوم فريق شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية فوزا غاليا على فريق شركة مياه المنيا بضربات الترجيح، فى دورة كرة القدم الخماسية والتي تنظمها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتحمل شعار " كل نقطة بتفرق".

ولعب الفريق مباراته السابقة بدور المجموعات مع فريق شركة مياه الجيزة محققا فوزا بنتيجة 6/1 لصالح فريق المنوفية

ثم لعب مباراته اليوم بدور الثمانية مع فريق شركة مياه المنيا ليفوز بضربات الجزاء الترجيحية ويتأهل للمربع الذهبي.

وأوضح المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أن المشاركة فى فاعليات دورة الكرة الخماسية يستهدف زيادة الوعي بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب والاستخدام الآمن للصرف الصحي و تغيير سلوكيات المواطنين في ذلك.

جدير بالذكر أن الفريق يضم عدد ١٢ لاعبا ورئيس البعثة محمد جلال والمدير الفني مدرب الفريق مصطفى بهنسي والمدير الإداري للفريق احمد عطا مدير إدارة العلاقات العامة.
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