جوهرة تثير الجدل بـ فيديو جديد .. شاهد

أثارت الفنانة الاستعراضية جوهرة جدلا واسعا وذلك بعد نشرها فيديو جديدا لها ترقص فيه على انغام أغنية "سالمونيلا" للمطرب تميم يونس.وعلقت جوهرة على الفيديو قائلة: "لما عسيلي بيبدأ مبقدرش أوقف، سعادة صافية، لا أستطيع التوقف عن الإعجاب بالأشخاص الذين ‏ينتجون محتوى جيد".‏وكانت نشرت الفنانة الاستعراضية جوهرة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تظهر فيه مع الفنانه أمينة التى تقوم بتصوير عمل فنى جديد فى مدينة العبور.وعلقت جوهرة على الفيديو قائلة: "متحمسه للعمل مع الفنانة أمينة وسعيدة بهذه التجربة التى اقدمها لأول مرة مع مطربة شهيرة كنت أتمنى أن أراها وأتعاون معها".يذكر ان الفنان خالد الصاوي ظهر مؤخرا بصحبة الراقصة جوهرة بعد أزمة فيديوهاتها الجنسية.ومازح الصاوى الراقصة جوهرة في صورة نشرها خلال العرض الخاص لفيلم الفلوس عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق خالد الصاوى على الصورة قائلًا: "أهلا أهلا جوهرة، عاش التقارب بين الشعوب، ماتيلدا ماتيلدا ماتيلدا، ماتيلدا أنت شوية على رأي تامر".جدير بالذكر أن فيلم "الفلوس" يعرض حاليا وهو من بطولة الفنان خالد الصاوى وتامر حسني وزينة وأحمد السقا و تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.