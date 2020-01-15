AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

جوهرة تثير الجدل بـ فيديو جديد .. شاهد

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:23 م
جوهرة
جوهرة
Advertisements
أحمد إبراهيم
أثارت الفنانة الاستعراضية جوهرة جدلا واسعا وذلك بعد نشرها فيديو جديدا لها ترقص فيه على انغام أغنية "سالمونيلا" للمطرب تميم يونس.

وعلقت جوهرة على الفيديو قائلة: "لما عسيلي بيبدأ مبقدرش أوقف، سعادة صافية، لا أستطيع التوقف عن الإعجاب بالأشخاص الذين ‏ينتجون محتوى جيد".‏

وكانت نشرت الفنانة الاستعراضية جوهرة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تظهر فيه مع الفنانه أمينة التى تقوم بتصوير عمل فنى جديد فى مدينة العبور.

وعلقت جوهرة على الفيديو قائلة: "متحمسه للعمل مع الفنانة أمينة وسعيدة بهذه التجربة التى اقدمها لأول مرة مع مطربة شهيرة كنت أتمنى أن أراها وأتعاون معها".

يذكر ان الفنان خالد الصاوي ظهر مؤخرا بصحبة الراقصة جوهرة بعد أزمة فيديوهاتها الجنسية.

ومازح الصاوى الراقصة جوهرة في صورة نشرها خلال العرض الخاص لفيلم الفلوس عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق خالد الصاوى على الصورة قائلًا: "أهلا أهلا جوهرة، عاش التقارب بين الشعوب، ماتيلدا ماتيلدا ماتيلدا، ماتيلدا أنت شوية على رأي تامر".

جدير بالذكر أن فيلم "الفلوس" يعرض حاليا وهو من بطولة الفنان خالد الصاوى وتامر حسني وزينة وأحمد السقا و تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الفيديو الفاضح.. فارق عمر صادم بين جوهرة وصديقها

بعد فيديوهاتها الإباحية.. جوهرة تشعل انستجرام من جديد.. فيديو

تريند الفن| ابنة عمرو دياب تعلن عن حبها لشاب.. ظهور صادم لـ أنغام.. جوهرة ترقص بعد الفيديوهات الفاضحة

تجاهل أزمة الفيديوهات الفاضحة | خالد الصاوي ينشر صورته مع الراقصة جوهرة

عاش التقارب بين الشعوب.. خالد الصاوي يتغزل في الراقصة جوهرة

خالد الصاوي يظهر مع الراقصة جوهرة.. فماذا قال لها ؟

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يغرد في الصدارة.. والزمالك يبحث عن الوصافة

صحيفة بريطانية تكشف تطورات خطيرة تشعل الصراع في ليبيا

بملابس سوداء.. زينة تثير الجدل برفقة شقيقتها وحماقى

أحمد موسى يكشف ردود فعل أمريكا وروسيا ورعب تركيا من مناورة قادر وافتتاح قاعدة برنيس

من الإعدام لـ العودة للحياة.. محطات قضية المهندس على ابو القاسم في السعودية

تصريحات مضحكة.. وزير الدفاع التركي: مصر لا تمتلك حدودا مع ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس تكشف رسميًا عن GV80 أول سيارة SUV في تاريخها .. فيديو وصور

مازيراتي تطلق نسخة Royale Special محدودة الإنتاج .. صور

مين الأجمل .. غادة عادل ورانيا يوسف تشعلان حفلا فنيا