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سيارات

لامبورغيني تهدي أفينتادور SV لرجل وابنه بعد محاولتهما تقليدها.. فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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كريم عاطف
عشق السيارات الرياضية شيء يتواجد في أي شخص، صغيرًا أو كبيرًا، ولكن مع Sterling Backus وابنه ذي الـ 12 سنة فإن القصة مختلفة قليلا.

وكان ابن Sterling Backus عاشقا كبيرا للامبورغيني أفينتادور، وكان يختارها في جميع ألعاب السباقات التي يلعبها.

وبسبب عدم قدرة والده على شراء هذه السيارة، قرر Sterling Backus أن يصنع لامبورغيني أفينتادور SV مقلدة باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد، حيث استمر مشروعه والذي يعمل عليه إلى الآن، سنة ونصف السنة.

المثير للاهتمام هو لامبورغيني، حيث استطاعت الوصول الى الرجل بعد سماع قصته، ووضع أفينتادور SV حقيقية في مرأبه ليحتفل بها Sterling Backus مع عائلته لمدة أسبوعين.

وقامت لامبورغيني بإنتاج فيديو دعائي لهذه القصة الجميلة.

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