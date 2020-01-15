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فن

أسماء جلال تنضم لأسرة فيلم "الحارث"

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:54 م
أسماء جلال
أسماء جلال
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آيه عاطف
تعاقدت شركة سكوب للأنتاج الفنى والسينمائي مع النجمة أسماء جلال، لتنضم لأسرة فيلم "الحارث" إلى جانب النجوم أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس، طبقا لما صرح به محمد نصار المشرف العام على الإنتاج في الشركة.

الفيلم يخرجه محمد نادر في أول أعماله الطويلة ويضيف نصار أنه سيكون  فيلما مملوء بالإثارة والتشويق، وسيستعين في صناعته بخبرات من هوليود.

وانهى نصار حديثه ان الشركة لديها خطة إنتاج متنوعة خلال عام 2020 ، وأنهم حريصون على تقديم محتوى متميز قادر على المنافسة سيتم الإعلان عن باقي ملامحها تباعا.

الجدير بالذكر أن أسماء جلال تلعب بطولة الجزئين الرابع والخامس من مسلسل "حكايات بنات".
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