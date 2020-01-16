سمير فرج: قاعدة برنيس تؤمن الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي

قال اللواء سمير فرج الخبير الإستراتيجي، إننا شهدنا يوما عظيما في تاريخ القوات المسلحة المصرية بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية وختام مناورة قادر 2020.





وأضاف سمير فرج، في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن قاعدة برنيس تستهدف تأمين الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وقاعدة محمد نجيب تؤمن الاتجاه الغربي والشمالي، وكان لدينا نقص في الاتجاه الجنوبي ويجب تأمين الملاحة في البحر الأحمر.





وتابع سمير فرج "قاعدة برنيس تؤمن خط سير الملاحة البحرية، وتم ترسيم الحدود في البحر الأحمر وتم توقيع اتفاقيات لـ 4 شركات للعمل في التنقيب عن الغاز والبترول في البحر الأحمر".



